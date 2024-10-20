Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року

Ворог активно атакує Курахівський напрямок за підтримки авіації

Росіяни минуло доби завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв в Україні Фото: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче захисникам було на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також нашими воїнами пошкоджено два автомобіля окупантів.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине, два боєзіткнення тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах Торецька та Катеринівки.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби на Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них - безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Найгарячіше минулої доби було на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 50 разів атакував наші позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 17 боєзіткнень.



Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Новоукраїнки та Богоявленки, всі атаки відбиті українськими воїнами.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутись поблизу Малої Токмачки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни шість разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

Фото: deepstatemap

На інших напрямках - без особливих змін.

За минулу добу варто відзначити воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 970-й день повномасштабної війни в Україні.