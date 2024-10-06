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Окупанти відаддуть «вагнерівцям» землю у Криму

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти відаддуть «вагнерівцям» землю у Криму
фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Криму так звана влада розширила список військових злочинців, які мають право на безкоштовну земельну ділянку

У тимчасово окупованому Криму окупаційна адміністрація продовжує політику заохочення тих, хто бере участь у військових конфліктах на боці Росії. Нещодавно стало відомо, що так звана влада на півострові розширила список військовослужбовців, які можуть претендувати на безкоштовні земельні ділянки в Криму. Серед нових категорій – бійці ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Голос Криму.

Згідно з інформацією, поширеною окупантами, тепер право на отримання землі мають також ті, хто «має правовідносини з організацією, яка здійснює захист інтересів ветеранів локальних воєн та військових конфліктів». Це може включати найманців приватної військової компанії «Вагнер», які брали участь у конфліктах на боці Росії, зокрема в Україні.

Однією з умов для отримання землі є наявність кримської реєстрації станом на 24 лютого 2022 року, або постійне проживання на півострові протягом п’яти років до цієї дати. Ця вимога може бути маніпуляцією з боку російських окупантів, щоб легалізувати своє присутність та присутність своїх військових злочинців у Криму.

Нагадаємо, окупанти стягують «велику ППО» до Кримського моста.

 

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Теги: влада окупанти Крим

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