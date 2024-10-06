Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків

Брекельманс наголосив, що Україна може «захиститися від атак лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані»

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«У Харкові (40 км від російського кордону) я побачив наслідки інтенсивних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах», – написав він.

фото: X / Ruben Brekelmans

фото: X / Ruben Brekelmans

фото: X / Ruben Brekelmans

Брекельманс наголосив, що Україна може захиститися від цього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані.

Нагадаємо, українська армія може використовувати зброю, поставлену Нідерландами, для бомбардування військових об'єктів у РФ. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Також Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Крім того, Амстердам поставить ракети класу «повітря-повітря», які винищувачі можуть використовувати для захисту повітряного простору України.

До слова, влада Нідерландів у наступні роки збирається наростити щорічні витрати на оборонні потреби на понад 10%. Планується збільшити річний оборонний бюджет на 2,4 млрд. євро до 24 млрд. євро. Таким чином, уточнюють ЗМІ, Нідерланди зроблять крок до виконання вимог НАТО – витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.