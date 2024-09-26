В Україні масштабна повітряна тривога: у Києві та на Хмельниччині вибухи

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві станом на 10:01 оголошена повітряна тривога. Паралельно з цим у місті пролунав вибух. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск кинджалів.

Також потужні вибухи пролунали в Старконі Хмельниччини. Фіксувалося дві цілі, працювало ППО.

Мапа тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, росіяни не полишають спроб максимально виснажити українські системи ППО і кожної ночі запускають БпЛА по різних регіонах України. Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві було травмовано дитину, пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Про це повідомили у КМВА.

«Вранці у Печерському районі столиці, внаслідок атаки ворожого безпілотника, сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована», – заявили в ДСНС.

Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.