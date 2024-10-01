Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу

Нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині

Кабінет Міністрів України оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Йдеться про культивування, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на та вивезення з території України, використання, утилізацію рослин конопель, сировини та ліків, виготовлених із неї. Більшість нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині», – йдеться у заяві.

МОЗ зазначає, що у постанові міститься вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, і умови її видання. Зокрема, ліцензіати зобов’язані вносити до електронної інформаційної системи обліку інформацію про операції з медичним канабісом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх вчинення. Також вони зобов'язані звітувати про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин до органу ліцензування щокварталу та щороку.

«Кожній рослині конопель для медичних цілей буде надаватися унікальний електронний ідентифікатор. Це забезпечить повну простежуваність на всіх етапах обігу. Ліцензіат також має забезпечити цілодобове відеоспостереження та режим охорони всіх місць провадження діяльності з медичними коноплями», – повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей. Також Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.