Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
У прийнятій постанові міститься вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині

Кабінет Міністрів України оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Йдеться про культивування, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на та вивезення з території України, використання, утилізацію рослин конопель, сировини та ліків, виготовлених із неї. Більшість нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині», – йдеться у заяві.

МОЗ зазначає, що у постанові міститься вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, і умови її видання. Зокрема, ліцензіати зобов’язані вносити до електронної інформаційної системи обліку інформацію про операції з медичним канабісом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх вчинення. Також вони зобов'язані звітувати про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин до органу ліцензування щокварталу та щороку.

«Кожній рослині конопель для медичних цілей буде надаватися унікальний електронний ідентифікатор. Це забезпечить повну простежуваність на всіх етапах обігу. Ліцензіат також має забезпечити цілодобове відеоспостереження та режим охорони всіх місць провадження діяльності з медичними коноплями», – повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей. Також Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

Читайте також:

Теги: Кабмін Міністерство охорони здоров'я медичний канабіс ліцензія Україна українці медицина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в Україні відновлено лише частину реєстру, яка стосується виборчих дільниць
В Україні відновилася робота Державного реєстру виборців: ЦВК пояснила мету
Вчора, 16:22
28 вересня Росія вдарила по лікарні у Сумах
На Сумщині 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби
28 вересня, 14:36
Трамп уникає зустрічі із Зеленським
«Здається, Трамп образився»: Time про зрив переговорів із Зеленським
27 вересня, 00:45
Президент представив План перемоги Байдену
Зеленський презентував Байдену План перемоги: сторони готують наступні кроки
27 вересня, 00:38
Тривога охопила північні області України
Повітряна тривога у столиці тривала 15 хвилин
24 вересня, 14:48
ДСНС витягли з Дніпра частину безпілотника
Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)
11 вересня, 10:53
Шольц висловився за прискорення мирних зусиль для завершення війни в Україн
Шольц пропонує переговори з Росією. Чого чекає Захід?
10 вересня, 20:07
Головнокомандувач. Перші місяці великої війни
Авторка книги про Залужного пригадала, яку оцінку він давав діям влади перед великою війною
4 вересня, 11:08
Аліна Гросу скандал жодним чином не коментувала
Відома українська артистка виконала російську пісню і втрапила у скандал
1 вересня, 16:22

Здоров'я

Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб
Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб
Прогноз магнітних бур на 26-29 вересня: Землю накрила потужна хвиля
Прогноз магнітних бур на 26-29 вересня: Землю накрила потужна хвиля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
56K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
31K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua