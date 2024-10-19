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Північна Корея відправила на війну проти України бійців сил спецоперацій – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Північна Корея відправила на війну проти України бійців сил спецоперацій – The Telegraph
Кім Чен Ин та війська КНДР
фото: Defense Express

Військові КНДР добре навчені, проте не мають передового обладнання

КНДР перекинула до російського Владивостока близько 1500 бійців сил спецоперацій. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Видання повідомляє, що ці північнокорейські сили є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі та є загадкою для західних держав.

Зазначається, що вони добре навчені, проте не мають передового військового обладнання.

За даними видання, КНДР має 200 тис. військовослужбовців ССО. Північна Корея використовує їх здебільшого для перевірки і випробування південнокорейської оборони.

До складу північнокорейський сил спеціальних операцій входять 12 бригад легкої піхоти, три розвідувальні підрозділи для дій у тилу противника, три повітряно-десантні дивізії і три загальні снайперські підрозділи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

 

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Теги: Південна Корея Північна Корея Кирило Буданов війна Україна

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