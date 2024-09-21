Російські війська просунулися на Донеччині: карта DeepState
Росіяни просунулися біля двох населених пунктів
Аналітики проєкту DeepState вночі 21 вересня оновили карту, зазначивши, що росіяни просунулися біля двох населених пунктів і в одному Донецької області.
«Ворог просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці», – йдеться в повідомленні.
Ця інформація була опублікована в ніч на 21 вересня в оновленій карті бойових дій.
Наразі немає офіційних коментарів від української сторони щодо цих змін на фронті.
Нагадаємо, на Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників.
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