Російські війська просунулися на Донеччині: карта DeepState

Росіяни просунулися біля двох населених пунктів

Аналітики проєкту DeepState вночі 21 вересня оновили карту, зазначивши, що росіяни просунулися біля двох населених пунктів і в одному Донецької області.

«Ворог просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці», – йдеться в повідомленні.

Ця інформація була опублікована в ніч на 21 вересня в оновленій карті бойових дій.

Наразі немає офіційних коментарів від української сторони щодо цих змін на фронті.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників.