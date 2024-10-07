Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ

Український прем'єр закликав усі країни Європи повністю відмовитися від нафти та газу з РФ

Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

«Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну», – наголосив Шмигаль.

Глава українського уряду закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ. «Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію постачань», – додав він.

За словами Шмигаля, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом та договору до Енергетичної Хартії.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації.

Як повідомлялося, флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.

До слова, уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому».