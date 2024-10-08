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Російських бюджетників заставляють вступати у путінську партію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російських бюджетників заставляють вступати у путінську партію
Влада РФ вербує бюджетників до пропутінської партії
фото з відкритих джерел

Влада РФ заставляє росіян вступати в «Єдину Росію»

До лав партії «Єдина Росія» почали активно залучати не лише колаборантів та колишніх військових, але і бюджетників. Про це інформує Центр національного спротиву. 

Окупанти посилили процес вербування колаборантів до партії «Єдина росія». Кремль наказав гауляйтерам на тимчасово окупованих територіях збільшити кількість членів партії, що підтримує міжнародного злочинця володимира путіна. Усі державні установи мають надати окупаційним адміністраціям списки працівників, які не є членами партії.

Ці дії спрямовані на створення пропагандистського враження про підтримку окупації місцевим населенням, а також на формування кругової поруки, що об'єднує всіх навколо диктаторського режиму.

Центр національного спротиву закликає за можливості уникати вступу до осередків окупаційної партії.

«Єдина Росія» – провладна політична партія Російської Федерації, яка підтримує режим Володимира Путіна. Заснована у 2001 році, вона є основною силою в російській політиці, контролює більшість місць у парламенті та регіональних органах влади. Партія активно просуває політику Кремля, а її членами часто стають представники державних установ. «Єдина Росія» підтримує агресивну зовнішню політику РФ, зокрема, окупацію українських територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Російської Федерації розробила стратегію, яка передбачає передачу влади на тимчасово окупованих територіях України під контроль воєнних злочинців. 

До слова, начальник служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинуватив Україну та її партнерів у плануванні й здійсненні терактів на території РФ. Однак ця інформація є брехливою, як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Нагадаємо, у Росії прокурори запросили семирічний термін у суді над громадянином США, якого звинувачують у «найманській діяльності», пише Associated Press. 72-річний Стівен Габбард, як повідомляється, визнав свою провину – для нього вимагали відбування терміну в колонії суворого режиму.

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Теги: росія партії прокурор влада путін

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