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Близько сотні авіабомб щодня використовує Росія проти України – звернення президента

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Близько сотні авіабомб щодня використовує Росія проти України – звернення президента
Україна та її партнери почали готуватись до «Рамштайну», заявив Зеленський
фото: Офіс президента

Україні потрібно більше далекобійності, ППО та санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 949-го дня війни звернувся до українців. Він розповів про рятувальну операцію у Запоріжжі, переговори у США, а також подякував ДСНС та поліцейським.

«Дорогі українці, українки! Сьогодні в Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах.

Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну. І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії. Зараз – за цей тиждень, у різних наших перемовинах в Америці – нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до «Рамштайну». За півтора тижня, у жовтні на «Рамштайні» ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру.

Сьогодні ж особливо відзначу наших людей, які увесь цей час рятують життя та допомагають усім, хто страждає від російських ударів. Я дякую всьому колективу ДСНС України, а особливо – Олексію Сухорукову, Андрію Павленку, Остапу Третяку, Ігорю Корягіну, Дмитру Бородатому – це працівники ДСНС України в Запорізькій області, один із найбільш складних напрямків. Також наша Дніпровщина: Володимир Жушман, Вадим Деркач, Станіслав Лічманенко, Іван Подоляк, Іван Худолій – хлопці працюють у ДСНС. І наша Сумщина. Особливо проявили себе цими тижнями Іван Сахно, Андрій Нагорний, Єгор Синицин, Данило Суньов та Олександр Процик – дякую вам та всім вашим колегам із ДСНС України в Сумській області.

І ще одне. Відзначу працівників Національної поліції України, що працюють на Дніпровщині, які рятували людей після російського удару по управлінню поліції у Кривому Розі. Це капітан поліції Катерина Тупа, це підполковник Микола Гармаш, це полковник поліції Інна Власова – дякую вам! Дякую всім, хто береже наших людей та робить усе, щоб Україна пройшла цей важкий час, вистояла й досягла своєї перемоги – свого миру. Слава Україні!».

Нагадаємо, 29 вересня Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.

Згодом голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї: «Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК».

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Теги: росія Сумщина українці Володимир Зеленський Україна переговори полковник росіяни

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