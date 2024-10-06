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​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»
Дитячий садочок всередині автобуса
фото: скриншот відео

Автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків

У Херсонській області почав роботу мобільний центр раннього розвитку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Кольоровий, прикрашений мультяшними персонажами. Такий центр раннього розвитку «на колесах» буде працювати в Херсонській області.  Автобус обладнаний усіма необхідними матеріалами для занять із дітьми, а також спортивним інвентарем для активного дозвілля. Це дозволить малечі не лише навчатися, а й весело проводити час», – заявив посадовець.

Голова ОВА зазначив, що з дітьми займатимуться професійні дефектологи та психологи, які допомагатимуть їм долати стрес та сприятимуть соціалізації.

Автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків. Він зупинятиметься там, де є укриття.

«На жаль, через російську агресію на Херсонщині багато навчальних закладів знищено. Тому цей мобільний садок допоможе хоча б частково компенсувати відсутність дошкільної освіти і підтримати дітей, які найбільше цього потребують», – додав Прокудін. 

Нагадаємо, російські загарбники атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області.

Як відомо, 1 жовтня, Росія вдарила по центру Херсона. За даними слідства, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Внаслідок чого загинуло шестеро людей, 12 отримали поранення.

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Теги: росія обстріл укриття автобус поранення відео стрес Херсонщина діти дитячий садок

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