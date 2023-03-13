Міноборони збиралося купувати картоплю по 27 гривень за кілограм. Оприлюднено документи

Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватись за скоригованими цінами

Міністерство оборони до скандалу довкола цін на продукти для військових збиралось купувати картоплю в одного з постачальників – у кілька разів дорожче, ніж той купував сам. У контракті, укладеному Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ «Гарна справа», ціна за кілограм картоплі становить 27 гривень з ПДВ, у той час як у накладній – відповідна 22,5 грн без ПДВ. Про це повідомляє редакція Bihus.Info.

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Як зазначається, про «Гарну страву» редакція Bihus.Info дізналась від військових: вони надали журналістам копії видаткових накладних, за якими їм здійснювалось постачання продуктів у січні-лютому. Військові звернули увагу на ціни у накладних — вони також виглядали зависокими для січня.

Контракт Міноборони з “Гарною стравою” на поставку харчів у 2023 році Bihus.Info

Картопля у першій версії договору з фірмою мала постачатись вже в січні по 27 грн/кг з ПДВ (у накладній ціна 22,5 грн без ПДВ, податок враховано окремо у сумі товару), капуста — по 33 грн/кг, буряк — по 30 грн/кг. При цьому «Bihus.Info» дізнались, що «Гарна страва» в січні закуповувала картоплю по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту — за ціною до 12,5 грн/кг, буряк — до 11 грн/кг.

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Накладна на поставку харчів “Гарної страви” з однією з військових частин у січні 2023 року Bihus.Info

Таким чином різниця між закупівельною ціною і ціною поставки в Міноборони у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн на кілограмі.

Міноборони не встигло оплатити січневі постачання за першою версією укладених контрактів. Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватись за скоригованими цінами.

Нагадаємо, у лютому Міноборони змінило всі договори з компаніями: у них знижені ціни на низку позицій, а також скорочені строки договорів — до трьох місяців. Усього Міноборони уклало на 2023 рік вісім договорів на поставки продуктів армії. За кожною компанією закріплені певні військові частини. «Гарна страва» годує військові частини не у тих регіонах, що компанія «Актив компані», чий контракт раніше оприлюднило «Дзеркало тижня».