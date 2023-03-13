Головна Новини
search button user button menu button

Міноборони збиралося купувати картоплю по 27 гривень за кілограм. Оприлюднено документи

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Міноборони збиралося купувати картоплю по 27 гривень за кілограм. Оприлюднено документи
Bihus.Info оприлюднили нові документи по поставкам харчів Міноборони
фото з відкритих джерел

Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватись за скоригованими цінами

Міністерство оборони до скандалу довкола цін на продукти для військових збиралось купувати картоплю в одного з постачальників – у кілька разів дорожче, ніж той купував сам. У контракті, укладеному Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ «Гарна справа», ціна за кілограм картоплі становить 27 гривень з ПДВ, у той час як у накладній – відповідна 22,5 грн без ПДВ. Про це повідомляє редакція Bihus.Info

Як зазначається, про «Гарну страву» редакція Bihus.Info дізналась від військових: вони надали журналістам копії видаткових накладних, за якими їм здійснювалось постачання продуктів у січні-лютому. Військові звернули увагу на ціни у накладних — вони також виглядали зависокими для січня.

Контракт Міноборони з “Гарною стравою” на поставку харчів у 2023 році
Контракт Міноборони з “Гарною стравою” на поставку харчів у 2023 році
Bihus.Info

Картопля у першій версії договору з фірмою мала постачатись вже в січні по 27 грн/кг з ПДВ (у накладній ціна 22,5 грн без ПДВ, податок враховано окремо у сумі товару), капуста — по 33 грн/кг, буряк — по 30 грн/кг. При цьому «Bihus.Info» дізнались, що «Гарна страва» в січні закуповувала картоплю по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту — за ціною до 12,5 грн/кг, буряк — до 11 грн/кг.

Накладна на поставку харчів “Гарної страви” з однією з військових частин у січні 2023 року
Накладна на поставку харчів “Гарної страви” з однією з військових частин у січні 2023 року
Bihus.Info

Таким чином різниця між закупівельною ціною і ціною поставки в Міноборони у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн на кілограмі.

Міноборони не встигло оплатити січневі постачання за першою версією укладених контрактів. Продукти, поставлені військовим в січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватись за скоригованими цінами.

Нагадаємо, у лютому Міноборони змінило всі договори з компаніями: у них знижені ціни на низку позицій, а також скорочені строки договорів — до трьох місяців. Усього Міноборони уклало на 2023 рік вісім договорів на поставки продуктів армії. За кожною компанією закріплені певні військові частини. «Гарна страва» годує військові частини не у тих регіонах, що компанія «Актив компані», чий контракт раніше оприлюднило «Дзеркало тижня».

Читайте також: Фляги для армії закуплялися за удесятеро завищеною ціною. Деталі скандалу
Теги: Міноборони документи військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових
ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових
16 сiчня, 14:31
Міністерство оборони потрапило у скандал із закупівлею харчування для солдатів
При розрахунку вартості харчування солдата слід враховувати інфляцію у 45% – експерт
25 сiчня, 18:17
Олексій Резніков: «Сховатися за війною у корупціонерів не вийде»
Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 
31 сiчня, 22:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
19K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
15K
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
12K
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
12K
Розстріл воїна за «Слава Україні»: МЗС Молдови зробило заяву
9952
Розпухлий Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Новини

Скандал із хибною транслітерацією. Нардеп заспокоїв власників закордонних паспортів
Сьогодні, 23:24
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
Сьогодні, 23:00
Міноборони збиралося купувати картоплю по 27 гривень за кілограм. Оприлюднено документи
Сьогодні, 22:42
Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту