Фляги для армії закуплялися за удесятеро завищеною ціною. Деталі скандалу

Правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки, могли становити не менше $700 тис

Міноборони без тендеру дало добро київській фірмі на поставки китайських фляг для ЗСУ, якість яких уже перевіряється

Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як з’ясував «Главком», у розпал повномасштабної війни, а саме 23 березня 2022 року Міноборони напряму, без жодних тендерів, заключило контракт із столичною ТОВ «Пролог Сервіс». Йшлося про поставки польових фляг китайського виробництва. П’ятий оперативний відділ теруправління ДБР у Львові проаналізував рух цього вантажу, який переміщувався через Закарпатську митницю.

Згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, у рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30150 армійських фляг із надписами: «06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу» загальною вартістю $238,1 тис.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гарантійний термін експлуатації фляг становить п’ять років Дані з коробки виробу

Отже, ціна однієї штуки становила $7,9.

Крім цього, на початку липня 2022-го на закарпатську митницю зайшли 23 тис. штук чохлів для пластикової фляг. Загальна вартість – $203,9 тис. Відправником цього вантажу зазначено компанію бельгійської реєстрації Liege Cargo Agency Selys.

Як з’ясувало слідство, ТОВ «Пролог Сервіс» загалом замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано у митній документації – $0,59 проти $7,9! Вартість $0,59 стала відома слідству під час оперативних заходів.

«Таким чином, отримані попередні дані дозволяють висунути припущення щодо можливих корупційних проявів з боку представників ТОВ «Пролог Сервіс» та зацікавлених посадових осіб Міноборони, які здійснюють державні закупівлі, відповідно до контракту 286/3/22/48 від 23.03.2022 року. Йдеться про можливе завищення вартості імпортованої продукції, використовуючи при цьому іноземні компанії так звані «прокладки» з метою зміни та підготовки фіктивного пакету документів, який відбувається на території Нідерландів щодо вартості», – сказано у матеріалах перевірки, які потрапили у розпорядження «Главкома». У цілому, правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки, могли становити не менше $700 тис.!

Будь ласка, читайте текст після реклами

У відповіді на запит «Главкома» Міністерство оборони заявило: придбало у ТОВ «Пролог Сервіс» армійські фляги за ціною 318 грн за штуку. Силове відомство зауважило, що зі сплатою всіх податків, заробіток постачальника становив 15,34 грн на флязі.

Окремо Міноборони поінформувало, що замовило у Центральному управлінні контролю якості експертизу складу закуплених фляг. Адже на товарі було нанесено маркування Tritan (ймовірно, мається на увазі термопластичний поліестер, який використовуєтьсяпри виробництві пляшок та фляг для пиття). Тому замовник хочу переконатися, чи дійсно армійські фляги виготовлені з цього матеріалу. Наразі немає кінцевих висновків експетизи.

«Варто зауважити, що проведена департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірка, без наявної експертизи щодо відповідності матеріалу зазначеному у маркуванні, а саме – Tritan, та без проведення моніторингу цін, не може підтвердити або спростувати наявність значного відхилення цін від ринкових, оскільки саме технічні характеристики та матеріал, з якого виготовлені фляги, є одним із ключових факторів при ціноутворенні», – заявили в оборонному відомстві.

Крім цього, ТОВ «Пролог Сервіс» є фігурантом у кримінальному провадженні, яке розслідує Національне антикорупційне бюро. Мова про досудове розслідування за фактами можливого зловживання службовим становищем співробітниками Міністерства оборони за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Пролог Сервіс». Зокрема, мова про укладання низки договорів про закупівлю майна для особового складу Збройних сил України (фляг індивідуальних польових, казанків та чохлів для них) за спрощеною процедурою без застосування електронної системи закупівель. Вилучені дві армійські фляги, за які в апеляційному суді боровся адвокат столичної компанії, були предметом договорів постачання.