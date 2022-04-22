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    Розмінування України. Уряд знайшов гроші на збільшення штату піротехніків

    В Україні триває 58-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Розмінування України. Уряд знайшов гроші на збільшення штату піротехніків
    В Україні триває 58-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: ДСНС

    Пів мільярда гривень додатково отримає Державна служба з надзвичайних ситуацій

    Кабінет міністрів виділив 555,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Про сказано у розпорядженні від 19 квітня, передає «Главком».

    Вказане фінансування МВС направить Державній службі з надзвичайних ситуацій на утримання додаткової штатної чисельності утворених піротехнічних підрозділів та аварійно-рятувальних частин.

    Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

    Як повідомляв «Главком», радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що розмінування України після окупаційних військ триватиме кілька років. Він додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій має намір у кілька разів збільшити штат вибухотехніків, який нараховує 600 осіб. До розмінування територій планують долучити колишніх працівників, котрі вийшли на пенсію.

    Окремо радник міністра не рекомендував грибникам ходити у ліси Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей, оскільки там дуже багато мін.

    Як відомо, в Україні триває 58-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia міни
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    Розмінування України. Уряд знайшов гроші на збільшення штату піротехніків