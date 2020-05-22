Катастрофа в Пакистані: авіакомпанія підтвердила загибель 41 людини



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Авіакомпанія підтвердила загибель 41 людини у авіакатастрофі в Пакистані Фото: Reuters

На борту літака перебували майже 100 пасажирів

Керівник «Пакистанських міжнародних авіаліній» назвав кількість жертв авіакатастрофи пасажирського літака в місті Карачі. На борту перебували 99 пасажирів та 8 членів екіпажу.

Про це повідомляє індійське відділення агентства Reuters.

За словами керівника авіакомпанії, жертвами авіакатастрофи літака в житловому районі Карачі стали понад 40 людей.

«Підтверджено загибель 41 людини в авіакатастрофі», - заявив він.

Зазначається, що обставини та причини аварії буде встановлювати незалежне Пакистанське агентство розслідувань.

При цьому в міністерстві охорони здоров'я провінції Сінд (включає в себе Карачі) повідомляють про 57 загиблих, не уточнюючи, скільки серед них пасажирів літака і жителів кварталу, куди впало судно, пише Dawn.

Нагадуємо, літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines зазнав катастрофи, виконуючи переліт із Лахора до Карачі.

За попередніми даними, причиною аварії стала несправність одного з двигунів. Точна кількість загиблих і тих, хто вижив, наразі з’ясовується.

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