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    Катастрофа в Пакистані: МЗС з’ясовує, чи були українці на борту літака

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    У Пакистані 22 травня розбився пасажирський літак - Катастрофа в Пакистані: МЗС з’ясовує, чи були українці на борту літака
    У Пакистані 22 травня розбився пасажирський літак

    Літак «Міжнародних авіаліній Пакистану» здійснював рейс з Лахора до Карачі

    Посольство України в Пакистані перевіряє наявність українців серед пасажирів та членів екіпажу літака, який зазнав катастрофи в цій країні. Про це журналістам повідомив 22 травня директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

    Про це він сказав після падіння літака «Міжнародних авіаліній Пакистану», який здійснював рейс з Лахора до Карачі.

    «За попередньою інформацією, 90 пасажирів (в тому числі члени екіпажу) загинули. Посольство перевіряє, чи не було на борту громадян України», – йдеться в коментарі Погорельцева.

    22 травня сталася авіакатастрофа пасажирського літака державної компанії «Міжнародні авіалінії Пакистану». Він упав у житловому районі міста Карачі. На борту було щонайменше 107 людей.

    Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.

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