Катастрофа в Пакистані: МЗС з’ясовує, чи були українці на борту літака

Літак «Міжнародних авіаліній Пакистану» здійснював рейс з Лахора до Карачі

Посольство України в Пакистані перевіряє наявність українців серед пасажирів та членів екіпажу літака, який зазнав катастрофи в цій країні. Про це журналістам повідомив 22 травня директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Про це він сказав після падіння літака «Міжнародних авіаліній Пакистану», який здійснював рейс з Лахора до Карачі.

«За попередньою інформацією, 90 пасажирів (в тому числі члени екіпажу) загинули. Посольство перевіряє, чи не було на борту громадян України», – йдеться в коментарі Погорельцева.

22 травня сталася авіакатастрофа пасажирського літака державної компанії «Міжнародні авіалінії Пакистану». Він упав у житловому районі міста Карачі. На борту було щонайменше 107 людей.

Reportedly @Official_PIA

flight from lahore to karachi crashed near karachi Airport #PIA #planecrash #JummatulWida #AGUSTD2 #Karachi pic.twitter.com/qvOLsGgjgr