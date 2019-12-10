Науковці назвали три етапи старіння людини



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Чому «перемикання передач» у процесі старіння відбувається саме в цей час, поки що не зрозуміло - вчені

Вчені виявили, що у 34, 60 і 78 років змінюються білки у рідкій частині крові

Біологічне старіння людини можна поділити на три етапи. Такого висновку дійшли вчені за результатами аналізу крові понад 4000 осіб у віці від 18 до 95 років, повідомляє Nature Medicine.

Дослідники детально вивчили протеом плазми - сукупність експресованих білків у рідкій частині крові - і виявили хвилеподібні зміни протягом життя.

Всього вчені вивчили близько 3000 різних білків. Виявилося, що 1379 з них змінюються з віком. Найбільші зрушення в білках відбувалися у віці 34, 60 і 78 років.

Чому «перемикання передач» у процесі старіння відбувається саме в цей час, поки що не зрозуміло. Але, відстежуючи ці білки, лікарі зможуть попереджати пацієнтів, якщо той чи інший орган, наприклад, серце або печінка, старіє швидше.

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