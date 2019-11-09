Кава може захистити від раку печінки – дослідження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідження серед любителів кави тривало понад 7,5 років, протягом цього часу до нього долучилося 471 779 учасників

У каві є антиоксиданти та кофеїн, що можуть захистити від раку - медики

Науковці з Великобританії виявили, що у людей, які люблять каву, значно нижчі ризики захворіти на гепатоцелюлярну карциному – найпоширенішу форму раку печінки. Це стосується не лише кави у зернах, а й розчинної.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Зазначається, що дослідження тривало понад 7,5 років, протягом цього часу до нього долучилося 471 779 учасників.

Окрім того, під час дослідження науковці виявили додаткові цікаві факти.

Наприклад, близько 75% кавоманів, які взяли участь у дослідженні, курці або були ними в минулому, вживають більше алкоголю та мають підвищений рівень холестерину. Проте вони рідше ніж ті, хто не п'є кави, мали такі хронічні захворювання: як діабет, цироз печінки, камені в жовчному та виразкові хвороби.

«Люди, які мають звичку пити каву, можуть вважати, що ця звичка корисна для їхнього здоров'я, адже вона містить антиоксиданти та кофеїн, що може захистити від раку. Однак кава все одно не є таким дієвим захистом, як припинення куріння, скорочення вживання алкоголю чи схуднення», – сказала провідна авторка дослідження Кім Ту Тран.

Фахівці також досліджували й інші захворювання раку травлення, такі як рак кишківника та шлунка, але їм не вдалось знайти зв'язки з питтям кави.