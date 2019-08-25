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    Здоров'я

    Охриплий голос – симптом, який не можна ігнорувати, – медики

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    Охриплий голос – симптом, який не можна ігнорувати, – медики

    Важливо звернутися до фахівця, щоб не допустити розвитку онкології

    Багато людей вважають за краще ігнорувати явні симптоми розвитку серйозних захворювань і звертаються до фахівців занадто пізно. Медики назвали 5 ознак, які краще не залишати без уваги.

    Про це повідомляє Ukrhealth.

    Постійна спрага може говорити про підвищення рівня цукру в крові. В цьому випадку додаються свербіж, втома і прискорене сечовипускання, особливо вночі. Швидше за все, мова йде про розвиток цукрового діабету.

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    Кров в сечі може з’являтися через цистит, але іноді це може свідчити про розвиток пухлини, наприклад, сечового міхура, тому потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

    Ще однією важливою ознакою фахівці називають постійні синці, які виникають з незрозумілої причини і довго не проходять. Це може бути пов’язано з лейкозом або недоліком тромбоцитів. Досить часто гематоми виникають через надмірне захоплення антикоагулянтами. Проте, не варто нехтувати обстеженням.

    Хрипота, що з’явилася раптово і довго не зникає, теж вимагає уваги, особливо у курців. Важливо звернутися до фахівця, щоб не допустити розвитку раку.

    Нічна пітливість часто є ознакою менопаузи у жінок. Гіпергідроз може бути також симптомом нервово-психічних і соматичних захворювань. Якщо людина сильно потіє на тлі емоційних перевантажень, швидше за все, у неї є порушення вегетативної нервової системи. Пітливість, в тому числі нічна, може виникати при гіпертиреозі (гіперфункція щитовидної залози). Однак слід насторожитися, якщо вона супроводжується жаром довгий час.

    Нагадаємо, департамент охорони здоров’я штату Іллінойс зафіксував перший у США випадок смерті від захворювання, яке було спровоковано курінням електронної сигарети.

    Лікарі вважають, що від двох продуктів не можна відмовлятися заради економії, навіть з обмеженими засобами. Тільки в м’ясі і рибі присутні незамінні амінокислоти.

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