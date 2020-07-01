Тимошенко: чорна мафія купила президента



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Тимошенко закликала депутатів не голосувати за законопроєкт

Лідерка опозиційної фракції назвала законопроєкт про гральний бізнес аморальним

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає законопроєкт про гральний бізнес аморальним. Про це вона сказала під час парламентського засідання.

«Це те саме що легалізувати важкі наркотики, проституцію. Тому я закликаю вас, не голосуйте», - звернулась Тимошенко до колег у парламенті.

Політик вважає цей закон аморальним і впевнена, що його активне просування у парламенті відбувається тому, що «чорна мафія купила президента».

Як повідомлялося, голова фракції партії «Слуга Народу» Давид Арахамія заявляв, що законопроєкт про гральний бізнес може бути розглянутий цього тижня, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 1 липня, продовжує розгляд в другому читанні законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що законопроєкт №2285-д буде розглядатися кілька днів, до нього внесено понад 3500 поправок.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 3 червня схвалив законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та рекомендував його до розгляду.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Законопроєктом передбачається і регулювання «класичних» лотерей.