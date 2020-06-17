НАЗК: проєкт закону про гральний бізнес має корупційні ризики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроєкт про гральний бізнес був ухвалений у першому читанні в січні 2020 року

Антикорупційне агентство висловило зауваження щодо законопроєкту про гральний бізнес

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело експертизу законопроекту про легалізацію в Україні грального бізнесу й зайшло низку корупційних ризиків.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У відомстві кажуть, що документ має врегулювати правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор в Україні, а також зменшити корупцію у цій сфері, однак водночас НАЗК виявило положення, що «містять низку корупціогенних факторів».

Йдеться про такі фактори:

Невизначеність процедури внесення плати та отримання ліцензії;

Дискреція Уповноваженого органу в частині визначення переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють сертифікацію;

Встановлення обов’язковості сертифікації грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам без чіткого переліку такого обладнання, що взагалі не є предметом регулювання цього законопроекту;

Запровадження нових дозволів без внесення змін до закону «Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності»;

Підстави для отримання та анулювання ліцензії не узгоджуються із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

«Якщо законопроект буде проголосований без змін, це може призвести до створення численних корупційних ризиків та завдати багатомільйонні збитки державі», — наголосили у НАЗК.

Нагадаємо, у січні Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про гральний бізнес. Ухвалити його остаточно у Раді планують до кінця 2020 року.

Як повідомляв «Главком», 20 грудня 2019 року Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.