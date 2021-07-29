Розгляд справи Павловського: депутати «ЄС» вимагають забезпечити присутність прокурорів у Апеляційному суді

Колегія суддів Апеляційного суду запропонувала перенести розгляд справи генерала Ігоря Павловського на 26 серпня

Народні депутати фракції «Європейська Солідарність» вимагають у Генерального прокурора Ірини Венедіктової терміново забезпечити присутність прокурорів на судовому засіданні зі зміни запобіжного заходу герою оборони Маріуполя, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському. Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов після оголошення рішення про перенесення засідання Київського апеляційного суду на 26 серпня.

«Зараз відбувається ще одне підтвердження, що значна частина українських судів сьогодні керується, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу Президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина – відпустка суддів. Тобто людина має сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання», – повідомив Герасимов.

«Сьогодні прокурори були в суді і збігли, бо якщо уважно почитати справу юридично вивірено і без телефонних дзвінків з Банкової, то ви побачите, що там немає нічого», – додав він.

«Тому народні депутати від «Європейської Солідарності» виїжджають до генерального прокурора, щоб терміново доставити прокурорів, які сьогодні збігли з суду, але були тут. Щоб людина не була знову під знущаннями і катуваннями», – зазначив Герасимов.

Народний депутат фракції «Європейської Солідарності» Ростислав Павленко зазначив, що в чесному судовому засідання рішення про зміну запобіжного заходу було б ухвалено одразу.

«Ця справа явно на контролі у Зеленського і його Офісу. Нульовий рівень аргументації обвинувачення і очевидно, що будь-який незаангажований суд закінчив би цю справу про утримання Павловського під вартою за кілька хвилин. Але прокурори обрали боягузливий шлях сховалися, не явилися на засідання. І суд вирішив, що відпустка дорожче, ніж доля людини», – зазначив Павленко.

Нагадаємо, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським, проти якого в Росії порушені кримінальні справи за захист України, – це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії 8 липня заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Андрія Єрмака й радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Арестович розповів, що у правооохоронців усе-таки були підстави затримати колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського.

Нагадаємо, суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати вже готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.