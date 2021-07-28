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    Зеленський ввів головнокомандувача ЗСУ Залужного до складу РНБО

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    На місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування &laquo;Північ&raquo; - Зеленський ввів головнокомандувача ЗСУ Залужного до складу РНБО
    На місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ»
    Фото: Міноборони України

    З персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака

    Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це сказано в указі, опублікованому Офісом президента 28 липня.

    Цим самим указом із персонального складу РНБО Зеленський вивів колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

    Нагадаємо, 27 липня на брифінгу прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив про звільнення Хомчака та призначення на його посаду командувача військами оперативного командування «Північ» Залужного.

    Залужний має звання генерал-майора. У 2007 році його призначили на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

    У 2009-му Залужний став за рішенням Генштабу ЗСУ військовим командиром 51 окремої механізованої бригади.

    З 2018 по 2019 роки обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першого заступника командувача Об'єднаних сил.

    Командувачем військами оперативного командування «Північ» Залужного призначили у грудні 2019 року.

    Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.

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    Теги: СБУ ЗСУ РНБО Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров звільнення Олексій Арестович
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    Зеленський ввів головнокомандувача ЗСУ Залужного до складу РНБО