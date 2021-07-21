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    Економіка та фінанси

    Виробники електроенергії не повинні платити акцизний збір

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    Консультант з питань функціонування енергоринку України Кшиштофом Рогульскі - Виробники електроенергії не повинні платити акцизний збір
    Консультант з питань функціонування енергоринку України Кшиштофом Рогульскі

    «В Україні акциз на електроенергію запроваджений не правильно»

    Виробники електроенергії в Україні не повинні платити акцизний збір за генерацію струму і зараз це відбувається не правильним чином, оскільки такий платіж мають здійснювати кінцеві споживачі електроенергії – населення та підприємства.

    Про це в інтерв’ю виданню Главком заявив Кшиштоф Рогульський, консультант уряду з питань функціонування енергоринку, відповідаючи на питання щодо намірів держави запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

    «В Україні акциз на електроенергію запроваджений не правильно. Акциз – це податок, який завжди сплачує кінцевий споживач, а не генерація, яка виробила електроенергію. Коли акциз платять споживачі, тоді не важливо, яка вона – «зелена», «чорна» чи «атомна», – сказав Рогульський.

    За його словами, акциз має з’являтися тоді, коли електроенергія приходить в дім до споживача.

    «Це точно так, як з пляшкою горілки. Не платить акциз той, хто виробив цю горілку, а платить той, хто її купив», - пояснив експерт.

    Він додав, що конфлікт уряду з інвесторами в зелену енергетику відбувається саме через те, що принцип сплати акцизного збору на ринку електроенергії є не правильним.

    «Якщо в Україні буде введено таку модель (платить споживач – ред.), тоді не буде проблем з виробниками «зеленої» електроенергії», – підкреслив Рогульський.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

    5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

    Теги: акциз електроенергія населення
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    Виробники електроенергії не повинні платити акцизний збір