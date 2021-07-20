На Полтавщині встановили сонячну електростанцію без «зеленого» тарифу (фото)

Фото: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження

У цьому проєкті використано майже десять тисяч сонячних батарей

Особливістю цього проєкту є це відсутність використання будь-яких дотацій чи «зеленого» тарифу

На промисловому майданчику Полтавського гірничо-збагачувального комбінату встановили пілотну СЕС потужністю 5 МВт. Про це повідомили в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження.

Особливістю цього проєкту є це відсутність використання будь-яких дотацій чи «зеленого» тарифу.

Голова правління ПГЗК Віктор Лотоус повідомив: «Ми починаємо нову історію розвитку альтернативної електроенергетики. Ми відкриваємо першу СЕС серед усіх об’єктів гірничодобувної галузі України».

Відомо, що сонячна електростанція генеруватиме електроенергію для власних потреб підприємства – це перший крок до декарбонізації та підвищення своєї конкурентоздатності.

Наголошується, що це гарний приклад для інших компаній, які хочуть бути енергонезалежними та успішними на зовнішніх ринках без ризиків механізму CBAM.

СЕС вироблятиме 6,5-7 млн кВт*год електроенергії на рік і подаватиме її для споживання підприємствами групи на промисловому майданчику.

У цьому проєкті використано майже десять тисяч сонячних батарей. Панелі встановлено на відвалах кар’єрів з метою раціонального використання площ.

У майбутньому планують реалізувати проєкти електростанцій для виробництва відновлюваної енергії потужністю від 250 до 1000 МВт.

Компанія планує перехід на «чисту» енергію як частину програму декарбонізації виробленої продукції.

Додамо, що протягом 2020 року до столичних електромереж було підключено 41 домашню сонячну електростанцію (СЕС). За даними компанії «ДТЕК Київські електромережі», таким чином їх загальна кількість зросла на 20% – до 222.

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