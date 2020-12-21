Глава «Укроборонпрому» підписав наказ про початок корпоратизації концерну

Юрій Гусєв: Я підписав історичний для нашого концерну наказ

«Укроборонпром» запускає процес корпоратизації

Очільник «Укрборонпрому» Юрій Гусєв підписав наказ про початок процесу корпоратизації оборонного концерну. Підписання документа відбулося під час прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності Укроборонпрому в 2020 році.

«Сьогодні я підписую історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну в холдинги, ефективні системи, які відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження прозорої системи корпоративного управління», – сказав Гусєв.

Очільник держконцерну додав, що у періоду підготовки до корпоратизації Верховна Рада схвалить законопроект №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу». Підготовка до корпоратизації займе кілька місяців.

3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому».

Перед цим Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

За словами Гусєва, в 2021 році Укроборонпром припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

У 2014-2016 роках Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

Гусєв є президентом громадської організації «Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини», до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

Також раніше Гусєв фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.