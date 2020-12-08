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    Політика

    Відомого академіка обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

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    Володимир Горбулін став головою наглядової ради Укроборонпрому - Відомого академіка обрали головою наглядової ради Укроборонпрому
    Володимир Горбулін став головою наглядової ради Укроборонпрому
    Фото: Юрій Гусєв/Facebook

    Зараз наглядова рада Укроборонпрому складається з трьох членів

    Академік Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради Укроборонпрому.

    Про це повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв у Facebook.

    «Головою Наглядовоі Ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт», - написав Гусєв.

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    Відомого академіка обрали головою наглядової ради Укроборонпрому
    Відомого академіка обрали головою наглядової ради Укроборонпрому
    Відомого академіка обрали головою наглядової ради Укроборонпрому
    Відомого академіка обрали головою наглядової ради Укроборонпрому
    Фото: Юрій Гусєв/Facebook

    Зараз наглядова рада Укроборонпрому складається з трьох членів: самого Горбуліна, першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка та ексдиректора Агентства оборонних дослідницьких проектів з оборони Ентоні Дж. Тетера.

      81-річний Володимир Горбулін - секретар Ради національної безпеки в 1996-1999 роках. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України.

    З 5 серпня 2014 по 30 липня 2018 року Горбулін був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

    Рік тому Горбулін очолив наглядову раду новоствореного Українського інституту досліджень безпеки.

    3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому». 

    Напередодні Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації

    У 2014-2016 роках Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

    Гусєв є президентом громадської організації «Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини», до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

    Також раніше Гусєв фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

    Теги: Володимир Горбулін Укроборонпром Юрій Гусєв
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