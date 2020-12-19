Керівника інтернату на Одещині підозрюють в розбещенні вихованців

Педагогу загрожує до десяти років в’язниці

Слідчі Національної поліції пред’явили керівнику спеціалізованого дитячого закладу у місті Ізмаїл Одеської області підозру в сексуальному насильстві над малолітніми вихованцями та їх розбещення. Правоохоронці вважають, що більше двох років 59-річний чоловік, на якого були покладені обов’язки щодо виховання та піклування про потерпілих, вчиняв відносно них розпусні дії та сексуальне насилля, що завдавало їм фізичного болю та розбещувало їх.

Як повідомила прес-служба Нацполіції в Одесткій області, чоловік запрошував дівчаток-сиріт до свого кабінету подивитися мультики, поїсти солодощів та погратися і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації дітям інтимного органу, доторками до їхнього тіла та схилянням до зворотних дій.

На підставі зібраних доказів чоловіку було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) та частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі порушили клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними телеканалу Україна, декілька місяців тому в поліцію звернулася співробітниця спеціалізованого Будинку дитини із заявою про те, що директор цієї установи Віктор Проценко скоїв розпусні дії стосовно трьох вихованок семи і п'яти років. Дівчата виходили від директора з цукерками, а на їхніх тілах помітили сліди насильства. Сам директор запевняв, що на нього зводять наклеп.