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    Керівника одного з управлінь львівської мерії затримали на хабарі

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    Керівника одного з управлінь львівської мерії затримали на хабарі

    Посадовець вимагав один відсоток «відкату» від загальної суми договору щодо ремонту доріг

    У Львові на хабарі затримали керівника одного з управлінь міської ради. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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    «Працівники управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції задокументували протиправну діяльність керівника одного з управлінь Львівської міської ради. Посадовець організував «прозорий» механізм підписання необхідних документів для подальшого виконання робіт переможцями тендеру», - йдеться в повідомленні.

    За даними поліції, за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів м. Львова посадовець вимагав один відсоток «відкату» від загальної суми договору.

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    Керівника одного з управлінь львівської мерії затримали на хабарі
    Керівника одного з управлінь львівської мерії затримали на хабарі
    Керівника одного з управлінь львівської мерії затримали на хабарі

    Сьогодні ж відбулося затримання посадовця.

    «Сьогодні, 5 березня, оперативники УЗЕ, слідчі поліції Львівської області за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали посадовця. Кошти, отримані у якості неправомірної вигоди було вилучено з кишені куртки правопорушника», - зазначили у поліції, що посадовця затримали у закладі громадського харчування неподалік міськради.

    У поліції додали, що проводяться обшуки у приміщенні львівської мерії.

    Нагадаємо, правоохоронці прийшли з обшуками у Львівську міську раду. З'ясувалося, що обшуки проводили у кабінеті управління фінансового контролю у Львівській міськраді через підозру в хабарництві.

     

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