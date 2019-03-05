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    Патрульних поліцейських Києва затримано на хабарі (фото)

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    Поліцейських затримали&nbsp;відразу після передачі коштів - Патрульних поліцейських Києва затримано на хабарі (фото)
    Поліцейських затримали відразу після передачі коштів
    Фото: Нацполіція

    26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції вимагали з водіїв хабарі за непритягнення їх до адміністративної відповідальності

    Працівники Внутрішньої безпеки Нацполіції за сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції, спільно зі Службою безпеки України та прокуратурою столиці затримали двох співробітників патрульної поліції на отриманні 9,9 тис. гривень у якості хабара.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

    За оперативною інформацією Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки столичною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди окремими співробітниками Управління патрульної поліції у місті Києві 

    26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції вимагали з водіїв хабарі за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

    «Спільно з керівництвом Департаменту патрульної поліції та слідчими Головного управління СБУ у Києві та Київській області працівники внутрішньої безпеки задокументували факт отримання напарниками 3,8 тисячі гривень з водія. Наступного разу патрульні одержали неправомірну вигоду у розмірі 9,9 тисячі гривень», - повідомили у поліції.

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    Патрульних поліцейських Києва затримано на хабарі (фото)
    Патрульних поліцейських Києва затримано на хабарі (фото)
    Патрульних поліцейських Києва затримано на хабарі (фото)
    Патрульних поліцейських Києва затримано на хабарі (фото)

    Відразу після передачі коштів поліцейських затримали в порядку ст.208 КПК України. Наразі готується оголошення підозри фігурантам та обрання запобіжного заходу. За корупційні дії затриманим загрожує позбавлення волі. 

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