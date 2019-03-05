У Львівську міську раду прийшли з обшуками
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Обшуки проходять у кабінеті управління фінансового контролю Львівської міської ради
Правоохоронці прийшли з обшуками у Львівську міську раду. Про це повідомляє прес-служба міськради.
«Станом на 18.00 у кабінеті управління фінансового контролю Львівської міської ради правоохоронні органи проводять обшук», - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, інформація про подію уточнюється. Деталі будуть повідомлені згодом.
Нагадаємо, СБУ провела обшуки в охоронній фірмі Московського патріархату.
Як повідомлялося, полтавський губернатор Головко ліг у лікарню після обшуків НАБУ. Як відомо, 26 лютого ЗМІ повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро вияснили, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів.