Друг Кернеса назвав дату його повернення в Харків

Останній раз Геннадія Кернеса бачили на публіці 23 серпня

Кернес передав привіт Харкову і харків'янам

Міський голова Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в Україну 30 грудня.

Про це в Telegram написав бізнесмен та друг Кернеса Павло Фукс.

«Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома», – заявив Фукс.

Нещодавно син Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну. З його слів це має статися до 20 грудня.

До слова, перше засідання Харківської міськради можуть перенести, адже Кернес не встигає повернутися з лікарні.

Раніше харківські депутати запропонували обрати головуючого на сесії, щоб засідання Харківської міськради нового VIII скликання можна було проводити без відсутнього мера Геннадія Кернеса.

Також нагадаємо, що «Блок Кернеса» висунув головою Харківської облради Чернова, його заступником Масельского.

Сесії Харківської міськради VII скликання не проводилися з середини серпня через хворобу Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці в День міста, 23 серпня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.