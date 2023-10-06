Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня

На півдні країни подекуди будуть і грози

В Україні 6 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями невеликі дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Невеликі дощі прогнозують вночі на Одещині, Миколаївщині та місцями на півночі країни. Протягом дня дощитиме на Лівобережжі, а на півдні країни подекуди будуть і грози. На решті території опадів не передбачається.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний. Він матиме швидкість 7-12 м/с. Протягом дня у північно-східних та східних областях можливі пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 7-12°, а вдень підніметься до 14-19°. На півдні буде тепліше: вночі 11-16°, а вдень передбачається 18-23°. На високогір'ї Карпат стовпчики термометра вночі покажуть до 2-7° тепла, а вдень піднімуться до 9-14°.

На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі місцями може пройти невеликий дощ, а вдень без опадів.

Вітер матиме північно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від 7 до 12°, а вдень підніметься до 14-19°.

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У столиці термометри покажуть 10-12° вночі й 14-16° вдень.

Також повідомляють, що з 5 по 8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.