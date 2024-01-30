Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня

На дорогах очікується ожеледиця

У вівторок, 30 січня, в Україні буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах 9-14° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.

У Києві та Київській області у вівторок, 30 січня, мінлива хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +4°С. Вітер південно-західний, 3-8 метрів на секунду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Київщині переважатиме мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 3-8°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла; у Києві вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

Читайте також: 30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони