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Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На дорогах очікується ожеледиця

У вівторок, 30 січня, в Україні буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах 9-14° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.

У Києві та Київській області у вівторок, 30 січня, мінлива хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +4°С. Вітер південно-західний, 3-8 метрів на секунду.

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня фото 1

На Київщині переважатиме мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 3-8°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла; у Києві вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

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Теги: зима погода вітер

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