Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 20 січня

У Києві без опадів, але дещо похолоднішає

У суботу, 20 січня мокрий сніг, місцями із дощем, очікується у центральних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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20 січня, вдень у більшості областей України буде від -3℃ до +1℃. На південному сході буде тепло, на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині +2...4℃. У суботу мокрий сніг, місцями із дощем, очікується у центральних областях, на півдні та південному сході.

На півночі, заході України 20 січня без істотних опадів, а в західних областях навіть ймовірні сонячні прояснення.

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У Києві у суботу без опадів, але дещо похолоднішає. Вночі прогнозують -4...6℃, а вдень -1...3℃. На дорогах ожеледиця, буде слизько.

фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря.

Вчені повідомляють, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі – можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європі та США.

Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.