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Київ надав комунальникам особливі права

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ надав комунальникам особливі права
Обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення
фото ілюстративне

Оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення

У зв’язку з прогнозованим різким зниженням температури повітря й потенційною загрозою масованих обстрілів Рада оборони міста Києва дозволила комунальники пересуватися містом у комендантську годину, аби не допустити замерзання систем опалення в разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Згідно з повідомленням, Рада оборони Києва доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, управляючим компаніям всіх форм власності, ОСББ та ЖБК підготуватися, щоб запобігти замороженню системи опалення в разі надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.

«Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення», – йдеться у повідомленні.

Так, обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення.

Крім того, Рада оборони постановила терміново ліквідувати виявлені недоліки, а саме: відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.

Як повідомлялося, початок 2024 року принесе в Україну похолодання. В Україні найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10-15°С, при проясненнях ще на 2-3°С нижче. Уникнуть морозів південна та західна частини України, там на тижні буде тепло та «плюсова» температура. Синоптикиня попередила про потужні температурні контрасти.

Теги: Київ погода

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