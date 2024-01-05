Київ надав комунальникам особливі права

Оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення

У зв’язку з прогнозованим різким зниженням температури повітря й потенційною загрозою масованих обстрілів Рада оборони міста Києва дозволила комунальники пересуватися містом у комендантську годину, аби не допустити замерзання систем опалення в разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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Згідно з повідомленням, Рада оборони Києва доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, управляючим компаніям всіх форм власності, ОСББ та ЖБК підготуватися, щоб запобігти замороженню системи опалення в разі надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.

«Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення», – йдеться у повідомленні.

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Так, обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення.

Крім того, Рада оборони постановила терміново ліквідувати виявлені недоліки, а саме: відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.

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