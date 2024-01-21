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Ожеледиця та невеликий сніг: прогноз погоди на 21 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ожеледиця та невеликий сніг: прогноз погоди на 21 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря протягом дня коливатиметься від 1° до 6° морозу

21 січня у низці областей пройде невеликий сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий (вночі у північних областях помірний) сніг. Вдень у західних областях опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с. На заході вночі місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 3-8° морозу. Протягом дня коливатиметься від 1° до 6° морозу. На півдні та на Закарпатті очікується близько 0°. У Карпатах вночі температура сягатиме 10-15° морозу і 2-7° морозу вдень.

Ожеледиця та невеликий сніг: прогноз погоди на 21 січня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде помірний, а вдень невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний та зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 3-8° морозу. Вдень очікується від 1° до 6° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° морозу вночі та 1-3° морозу вдень.

Теги: прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

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