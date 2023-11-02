Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада

Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 11-16°

У четвер, 2 листопада в Україні буде хмарно, опадів не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На території України очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається. Дощ пройде лише вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та в східних областях.

Вітер буде переважно північно-західний та досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура повітря вночі становитиме 4-9°, а на південному сході країни сягатиме 10-14°. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 11-16°. У північно-східній частині країни стовпчики покажуть 9-12°, а на півдні Одещини та в Криму – до 19°.

У Карпатах вночі температура коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, а вдень передбачається 7-12° тепла.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Пориви вітри сягатимуть 5-10 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 4-9°, а вдень підніметься до 11-16°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° вночі, і 12-14 градусів вдень.