Лідери ЄС розпочали в Португалії перший у 2020 році очний саміт

Перед початком саміту правозахисники з Amnesty International вимагали захистити права людини в Індії, яка потерпає від пандемії COVID-19, Порту, Португалія, 6 травня 2021 року

Перед початком саміту правозахисники з Amnesty International вимагали захистити права людини в Індії, яка потерпає від пандемії COVID-19, Порту, Португалія, 6 травня 2021 року

Урсула фон дер Ляєн сказала на засіданні, що цей дуже важливий саміт

Лідери Європейського союзу зібралися в португальському місті Порту 7 травня на дводенний саміт, під час якого обговорюють шляхи пом‘якшення наслідків пандемії.

Лідери ЄС в останній момент включили до порядку денного пропозицію США тимчасово скасувати патентний захист щодо вакцин проти коронавірусної інфекції, щоб подолати загрозу Covid-19.

Група, яка представляє інтереси американської фармацевтичної промисловості, виступила з критикою наміру Байдена, підкресливши, що такий крок може «підірвати глобальну відповідь на пандемію і поставити під загрозу безпеку медикаментів».



8 травня лідери також проведуть відеоконференцію з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, країна якого стикається з руйнівним сплеском коронавірусної інфекції та критично потребує міжнародної допомоги.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на засіданні, що «цей дуже важливий саміт відбувається в правильний час, ми пройшли дуже важкий рік».

«Нам усе ще важко пережити всі негативні наслідки пандемії», – визнала фон дер Ляєн.

Євросоюз, попри спершу повільне вакцинування, пройшов межу в 150 мільйонів щеплень цього тижня. Об’єднання 27 європейських країн вважає, що зможе досягти «достатнього колективного імунітету» через два місяці.

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Джерело: Радіо Свобода