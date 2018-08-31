Кіберполіція викрила масштабну шахрайську фінансову біржу



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Фото: Нацполіція Комп'ютерна техніка шахраїв

Зловмисники з 2013 року діяли на території декількох країн

Співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі.

Про це у четвер повідомив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

Зазначається, що зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їх офісів розміщувався у Києві та налічував близько 60 працівників. За словами Демедюка, було встановлено, що злочинна група діяла з 2013 року.

«Учасники групи на чолі з 28-річним іноземцем організували схему заволодіння коштами громадян. Схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи низку ресурсів», - йдеться у повідомленні.

Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси binex. ru, binex. ua, binex. kz. Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах.

«Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок», - повідомляє прес-служба.

«Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок», - розповів Демедюк.

«Водночас, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих «торгів». У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги», - додав він.

Згідно з повідомленням, під час обшуку в офісі шахраїв було виявлено клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, CRM-систему, аудіозаписи розмов з клієнтами, перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи. Комп‘ютерну техніку вилучено та направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, які потерпіли від дій шахраїв.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила хакера, який зламував соцмережі і вимагав гроші.