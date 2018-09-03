Кіберполіція викрила шахраїв, які вимагали гроші в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України Листи шахраїв були замасковані під нібито офіційні повідомлення служби підтримки соціальної мережі

На електронні скриньки власників акаунтів Instagram зловмисники розсилали листи, які були інфіковані шкідливим програмним забезпеченням

Правоохоронці викрили групу зловмисників у викраденні облікових записів користувачів соціальної мережі Instagram.

Про це 3 вересня повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Основною метою зловмисників було отримання грошей від власників соціальних профілів за повернення доступу до сторінки», - заявили в поліції.

Встановлено, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення зловмисники отримували незаконний доступ до електронних поштових скриньок, які були пов’язані з акаунтами жертв. Для цього на електронні поштові скриньки власників акаунтів соцмережі Instagram здійснювалась розсилка листів, які були інфіковані цим шкідливим програмним забезпеченням.

«Усі ці листи були замасковані під нібито офіційні повідомлення служби підтримки соціальної мережі», - повідомили в поліції.

У подальшому, отримавши доступ, зловмисники вносили зміни до реєстраційних даних, чим блокували доступ справжнім власникам. За повернення доступу вони вимагали від 10 до 30 тисяч гривень у криптовалюті.

Повідомляється, що зазвичай, у якості «жертви» обиралися сторінки, кількість підписників яких була більшою 15 тисяч користувачів (сторінки Інтернет-магазинів, відомих людей тощо).

Таким чином зловмисники заволоділи сторінками у соціальних мережах понад тисячі громадян як України, так і іноземців.

У поліції заявили, що за місцем проживання одного із учасників групи проведено санкціоновані обшуки - поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, яку вже направлено на проведення усіх необхідних експертиз.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч.3 ст.190 (Шахрайство). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.