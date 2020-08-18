Справжньою причиною зупинки розслідування Роттердам+ є відсутність доказів збитків - адвокат



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8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам +»

Справжньою причиною рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинити розслідування у справі «Роттердам+» стала відсутність експертизи, яка підтвердила би припущення слідчих про збитки від дії цієї формули. Про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке.

«Постанова посилається на те, що начебто направлені у порядку міжнародної правової допомоги якісь запити. І буде слідство очікувати відповідь на цей запит. Однак це причина формальна. А істинна причина саме у тому, що відсутня експертиза, яка підтверджувала задекларовані обвинувачення», - зазначив Трекке.

Він зазначив, що відсутність висновку експертизи повністю позбавляє справу судової перспективи. Тому розуміючи це, антикорупційні органи прийняли рішення зупинити справу, зіславшись на запити в міжнародні юрисдикції.

«З процесуальної точки зору – зупинення досудового розслідування, відкладає судовий розгляд цього провадження на невизначений термін», - додав адвокат.

За словами Артема Трекке, на період зупинки розслідування не можуть проводитися ніякі слідчі дії, однак підозрювані так і залишаються в своєму статусі з усіченим обсягом прав.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів боку захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшло підтвердження того, що дія формули завдала збитки. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові прокурора мова йде про запити, датовані в тому числі 2018 і 2019 р

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії формули, ще в кінці червня 2020 підтвердив і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі «Роттердам +» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

У розслідуванні справи «Роттердам +» брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р .. І до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула «Амстердам +» - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.