Кількість хворих на коронавірус у Києві перетнула межу у 20 тисяч



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Кияни не дотримуються протиепідемічних заходів Фото: Наталка Прудка, Facebook

За добу від коронавірусу померли семеро киян

За минулу добу, 21 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 270 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 20028 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу, 20 вересня, у столиці було виявлено 275 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5929 людей (за добу 61), померли 325 осіб (за добу 7).

У Київській області зафіксовано 8020 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб. За попередню добу збільшення складало 136 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4999 осіб (за добу 30), померла 161 людина (за добу 2).

Загалом в Україні підтверджено 181237 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 21 вересня зафіксовано ще 2884 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, за добу 20 вересня у Києві було підтверджено 275 нових випадків Covid-19. Від початку епідемії станом на ранок 21 вересня було виявлено 19758 хворих на коронавірус.

У Київській області загалом було підтверджено 7880 випадків захворювання на коронавірус. За добу 20 вересня виявлено 136 нових хворих.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ситуацію з поширенням коронавірусу в країні «досить напруженою», адже наразі зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19.

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