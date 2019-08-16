Кілька країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії



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Судно перебуває неподалік острова Лампедуза, проте досі не отримало дозволу зайти в його порт

Шість країн Європи погодилися прийняти 147 мігрантів з Ірану та Іраку, які перебувають на судні Open Arms з 2 серпня.

Про це прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив в Facebook.

Так, прийняти біженців погодилися Румунія, Німеччина, Франція, Португалія та Люксембург. Нині судно перебуває неподалік італійського острова Лампедуза, проте досі не отримало дозволу зайти в його порт.

Нагадаємо, іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня очікує в Середземному морі, поки його прийме якийсь із європейських портів.

Адміністративний суд у Римі своїм рішенням у середу, 14 серпня, дозволив судну з врятованими у Середземному морі біженцями на борту увійти в територіальні води Італії.