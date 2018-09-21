Кількість отруєних хімікатами у селі на Тернопільщині зросла до 252 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні

Станом на 21 вересня кількість хворих, які отруїлися у с. Іване-Пусте Борщівського району на Тернопільщині після проведення агротехнічних робіт, збільшилася до 252 осіб, 99 з яких - діти.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області.

«Всім мешканцям, які звернулися до місцевого лікаря були надані рекомендації. На даний момент вони перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання», - заявили у відомстві.

Підкреслюється, що жоден з мешканців даного села не перебуває на лікуванні в медзакладах.

«Спеціалісти Головного управління виїхали на проведення позапланової перевірки ТзОВ «Агрополіс» у м. Чортків», - заявили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що люди які звернулись за меддопомогою, пов’язують погіршення стану здоров’я з обробкою полів поблизу їх села авіаційним методом.

«При здійсненні вказаних обробок виявлено ряд порушень, зокрема, встановлено, що керівництво ТзОВ «Агрополіс» порушило процедуру повідомлення органів місцевого самоврядування та населення. Сільського голову про обробку полів було попередженно напередодні перед її здійсненням. Відтак, не були повідомлені завчасно і місцеві жителі. Згідно законодавства, керівництво агрофірми повинно було повідомити жителів села не пізніше, як за два дні до проведення авіаційного окроплення. На відео, яке представили місцеві жителі, видно, що не були дотримані санітарно-захисні зони при проведення цієї обробки, видно, що літак розвертався над житловими будинками», - говориться у повідомленні.

При цьому підкреслюється, що препарат «Ураган-форте», який використовувався при окропленні, зареєстрований, дозволений до використання на території України.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що у селі Іване-Пусте в Тернопільській області було зафіксовано масове отруєння населення. Люди скаржилися на запаморочення і нудоту. Вони розповіли, що відчули нездужання після того, як літак окропив поля в їхньому селі.