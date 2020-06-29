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    У світі

    В Індії відкрили одну з найбільших у світі «коронавірусних» лікарень

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    Лікарня Sardar Patel Covid Care Centre - В Індії відкрили одну з найбільших у світі «коронавірусних» лікарень
    Лікарня Sardar Patel Covid Care Centre
    Фото: CNN

    Відкриття лікарні співпало з новим антирекордом в Індії - 28 червня було зареєстровано 19 906 нових випадків інфікування Covid-19

    Індія відкриває одну з найбільших лікарень у світі для лікування коронавірусу, розраховану на 10 тисяч хворих — Sardar Patel Covid Care Centre.

    Як повідомляє CNN із посиланням на уряд Делі, лікарня почала частково працювати 28 червня, але наразі доступні лише дві тисячі ліжок. Решта вісім тисяч ліжок будуть готові для використання з середи, 1 липня.

    Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах і головний міністр Делі Арвінд Кейрівал відвідали лікарню перед початком її роботи.

    Кейрівал в цей день назвав центр «однією з найбільших лікарень у світі». Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що адміністрацією та експлуатацією лікарні буде займатися прикордонна поліція.

    Відкриття лікарні співпало з новим антирекордом в Індії - 28 червня було зареєстровано 19 906 нових випадків інфікування Covid-19 і 410 нових випадків смерті. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Індії перевищує 520 тисяч, більш ніж 16 тисяч людей померли.

    Раніше повідомлялося, що Індія б'є рекорди смертності від коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42982
    • Хворіють
      22919
    • Одужали
      18934
    • Померли
      1129

    Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині  – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.

    здоров'я міністр медицина Індія лікарня коронавірус
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