В Індії відкрили одну з найбільших у світі «коронавірусних» лікарень



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Лікарня Sardar Patel Covid Care Centre Фото: CNN

Відкриття лікарні співпало з новим антирекордом в Індії - 28 червня було зареєстровано 19 906 нових випадків інфікування Covid-19

Індія відкриває одну з найбільших лікарень у світі для лікування коронавірусу, розраховану на 10 тисяч хворих — Sardar Patel Covid Care Centre.

Як повідомляє CNN із посиланням на уряд Делі, лікарня почала частково працювати 28 червня, але наразі доступні лише дві тисячі ліжок. Решта вісім тисяч ліжок будуть готові для використання з середи, 1 липня.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах і головний міністр Делі Арвінд Кейрівал відвідали лікарню перед початком її роботи.

Кейрівал в цей день назвав центр «однією з найбільших лікарень у світі». Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що адміністрацією та експлуатацією лікарні буде займатися прикордонна поліція.

Відкриття лікарні співпало з новим антирекордом в Індії - 28 червня було зареєстровано 19 906 нових випадків інфікування Covid-19 і 410 нових випадків смерті. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Індії перевищує 520 тисяч, більш ніж 16 тисяч людей померли.

Раніше повідомлялося, що Індія б'є рекорди смертності від коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.