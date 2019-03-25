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    Кількість проданих в кредит автівок у РФ б’є рекорди

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    Кількість проданих в кредит автівок у РФ б’є рекорди

    Продажі нових машин у Росії за січень-лютий 2019 зменшилися

    Аналітичне агентство «Автостат» фіксує зменшення продажів легкових автомобілів в РФ протягом січня-лютого 2019 року порівняно із минулорічними показниками за цей же період. Так в січні цього року росіяни купили 94,36 тисяч легкових автомобілів або на 2,2% менше чим за січень 2018 року. В минулому місяці продажі зменшилися на 1,2% порівняно із лютим 2018 року. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

    При цьому кількість нових машин, яка купляється в кредит, виросла до 59%, що є найбільшим показником починаючи із 2017 року. За січень-лютий 2019 року об’єми видачі автокредитів порівняно із цим же періодом 2018 року виросли на 18%. Із 1 березня 2019 року в РФ була поновлена низка програм по підтримці попиту на автомобілі за допомогою пільгових кредитів.

    Проте збільшення частки покупки нових автомобілів в кредит збільшує кількість так званих незабезпечених позик, що збільшує ризик неповернення кредиту.

    Нові державні програми сприяння продажу легкових автомобілів через пільгові кредити додатково загострюють ризики збільшення частки незабезпечених кредитів і прострочених платежів по ним.

    Також нагадаємо, що Росія завезла на Донбас новітні зразки мобільних комплексів звʼязку для бойовиків.

    Росія кредит машини автомобіль
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