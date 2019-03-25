Росія завезла на Донбас новітні зразки мобільних комплексів звʼязку для бойовиків



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В ОРДЛО завершується розгортання радіорелейних ліній рівня корпус – бригада (полк) на базі завезених з РФ новітніх зразків багатоцільових мобільних комплексів звʼязку російського виробництва

Командування збройних сил Росії посилює систему управління та зв’язку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армейських корпусів ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, за даними військової розвідки, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей завершується розгортання радіорелейних ліній рівня корпус – бригада (полк) на базі завезених з території РФ новітніх зразків багатоцільових мобільних комплексів звʼязку російського виробництва.

«Протягом 21-23 березня ц.р. з використанням елементів удосконаленої системи управління та звʼязку російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території сходу України проведені тренування з досягнення гарантованого доведення сигналів оповіщення південного військового округу ЗС РФ», - йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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