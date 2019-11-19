Чи вдасться нарешті прибрати з вулиць і дворів безгоспні машини

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Кияни звикли, що на багато міських проблем влада не реагує, виправдовуючись тим, що «немає повноважень». Іноді таке виправдання звучить більш ніж дивно. Ось приклад...

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Много лет жители жалуются на то, что во дворах, на обочинах дорог,улиц и проездов стоят брошенные бесхозные автомобили. Грузовые, легковые, автобусы – железное барахло, которое, скорее всего, уже никогда самостоятельно не тронется с места. Жители правы в своих жалобах. Ну кому, скажите, понравится годами любоваться грудами металлолома у себя во дворе? В общем, проблема не нова, ей много лет, о ней пишут и говорят в медиа, и я эту тему поднимал в публикациях и телесюжетах.

И вот на прошлой неделе появляется новость. Депутаты Киеврады приняли некое решение, чтобы разрешить ситуацию с брошенными машинами. Цитирую депутата Пабата: «КГГА не наделена полномочиями по демонтажу брошенных машин. Национальная полиция не способна решить эту проблему. Имеем ситуацию, когда одно ведомство имеет деньги, но не имеет полномочий, а другое имеет полномочия, но не имеет денег». Чтобы эту проблему решить, депутаты поручили разработать «порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции».

Я в подобных случаях констатирую: проблема совсем не в отсутствии каких-то дополнительных или особых полномочий. Проблема в исполнении тех правил, которые уже существуют. Имеющаяся нормативная база вполне позволяет наводить порядок в городе в любых случаях и аспектах. Но в вопросе бесхозных машин мы уже много лет видим обыкновенный саботаж и нежелание работать. Причина этого саботажа – в отсутствии личного финансового интереса. Не с кого взять штраф или взятку. А значит, по мнению наших коммунальщиков и полицейских, не стоит на это тратить свое дорогое рабочее время. Ведь давайте посмотрим. Полицейский должен потратить час времени, чтобы выписать протокол об эвакуации транспортного средства. Коммунальный эвакуатор должен погрузить и вывезти машину. Затем ее надо поставить где-то на специальной парковочной площадке, откуда ее, скорее всего, никто не востребует. И никто за это живой гривни не даст. Неважно, что город оплачивает подобную работу по полной программе из бюджета. Выгоды для исполнителей все равно нет…

Хотя при должном надзоре и контроле эвакуировать все бесхозные авто со дворов и улиц Киева можно в течение месяца-двух неспешной работы. Этих машин, конечно, немало, говорят, что 600, но я думаю, что раза в два-три больше. Тем не менее вполне посильная задача.

Однако, раз уж киевские депутаты взялись за подготовку особенного «порядка», я поделюсь с ними известным мне опытом решения подобной проблемы за границей.

Вот пример из Нью-Йорка. Стоит машина у обочины улицы. Без нарушения правил – парковка разрешена. Патрулирующие район полицейские рано или поздно обращают внимание на авто, долго стоящее без движения. Определить это несложно – под колесами скапливается пыль и мусор, да и сама машина пылится. Полицейские на такое авто выписывают предупреждение с требованием убрать или переместить машину, иначе будет эвакуация. Предупреждение кладут под дворник, а также отправляют по адресу владельца (если он пробивается по номеру). Проходит какое-то время, может, неделя, и если хозяин машину не забирает, ее эвакуируют на специальный паркинг (у нас такие называют штрафплощадками). Там уже вступают в силу коммерческие отношения: оплата эвакуатора, гигантский тариф на парковку. Если через определенное время хозяин так и не показывается (а такое бывает часто, особенно со старыми и аварийными авто), машина отправляется или на аукцион, или в утиль.

То есть процедура самая обычная. Такая действует и у нас, и во всех странах Европы. Но американцы и европейцы реагируют оперативно, в течение нескольких недель, а наши полицейские не реагируют вообще. Может быть, новый «порядок» поможет?

Джерело: Сегодня

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