Вже завтра почнуть штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла



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Рада ввела штраф до 850 грн за порушення норм перевезення дітей

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей» опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».

Текст закону також оприлюднено на сайті видання.

Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення частинами десятою та одинадцятою, у яких встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

Так, закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Перевозити дітей, зріст яких менше як 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби... заборонялося й раніше, але штрафи не були передбачені.

Водночас на органи Національної поліції покладено обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни до частини першої статті 222).

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей» (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Президент підписав його 15 листопада.